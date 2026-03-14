MANOGUAYABO. – Agentes policiales investigan el asesinato de Chilet Milfort, un haitiano de 29 años que perdió la vida tras recibir un disparo durante un asalto en la calle Diego Morales de este sector.

El incidente se produjo cuando dos desconocidos en una motocicleta negra abordaron a Milfort mientras este se encontraba en una banca de lotería.

De acuerdo con testigos, uno de los sujetos le ordenó entregar su celular y, ante la negativa de la víctima, le propinó un impacto de bala mortal en el pecho.

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El general Pérez Peralta, encargado de la plaza en Santo Domingo Oeste, informó que ya se realizan las pesquisas correspondientes para dar con el paradero de los homicidas.

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que colabore con cualquier información que permita agilizar la captura de los implicados.