BANÍ. – Un presunto enfrentamiento con agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM) dejó como saldo la muerte de Xavier Alexander Pimentel, de 30 años, en un incidente ocurrido ayer viernes en el sector Los Feos, de Pueblo Nuevo.

Pimentel falleció en la sala de emergencias del hospital Nuestra Señora de Regla tras recibir varios impactos de bala. Según versiones preliminares, el hoy occiso habría enfrentado a los uniformados durante un operativo dirigido por el coronel Lorenzo, recién designado encargado del DICRIM en la región.

Hasta el momento, la Dirección Regional Sur Central de la Policía Nacional no ha emitido un informe oficial, pese a los requerimientos de la prensa a la oficina de relaciones públicas.

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Este suceso ocurre en un contexto de cambios de mando en la institución, tras la reciente llegada de la coronel Ana Jiménez Cruceta como directora regional y el coronel José Rodríguez Reyes como subdirector. Asimismo, la comunidad manifiesta preocupación ante el incremento de robos y asaltos a mano armada en diversos sectores de la provincia Peravia.