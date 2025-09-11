Los hermanos José Miguel y Roberto Bonetti (centro), homenajeados ayer por el club deportivo y cultural Mauricio Báez en su 62 aniversario de fundación. Les acompañan desde la izquierda, Óscar Alejandro Valiente, Nieves Ramos, Fernando Armenteros, Lil Esteva, José Miguel Bonetti Du-Breil, Ligia Bonetti, Ana Bonetti, Jordi Porter, Eduardo Valiente, José Luis Venta y Ana Patricia Rodríguez. La entidad del sector de Villa Juana recibió un gran respaldo en el reconocimiento a la familia Bonetti.

Este 11 de septiembre, el club Mauricio Báez cumple 62 años de fundado y en el día de ayer en su tradicional desayuno, actividad central de su semana aniversario, quedó demostrado la trascendencia de esta organización.

Decenas de dirigentes deportivos, empresariales y políticos coincidieron en que el impacto del club Mauricio Báez trasciende la práctica deportiva y tiene como función esencial la integración social y la educación.

Base de la sociedad

Una de las figuras más prominentes del deporte dominicano, José Joaquín Puello, inmortal del deporte y presidente advitam del Comité Olímpico Dominicano, resaltó la importancia de los clubes como base de formación de atletas, pero sobretodo, de ciudadanos en los barrios.

“Los grandes atletas son producto de los barrios, y estos se forman en los clubes, pero sobretodo se forman grandes ciudadanos, porque casi siempre el que hace deporte es un gran ser humano”.

Alma de Villa Juana

Para Puello Herrera, el Mauricio Báez es el alma del barrio, pues todos los padres quieren que sus hijos pertenezcan al club desde hacer varias décadas, ya sea como deportistas o como colaboradores.

“¿Quién no quisiera formar parte del Mauricio Báez? es un club que garantiza todo y por eso debemos protegerlo”.

Hermanos Bonetti

Puello Herrera se identificó con el Club Mauricio Báez en la dedicatoria del desayuno a los hermanos José Miguel y Roberto Bonetti.

Los mauricianos hacen muy bien en recodar a los hombres, mujeres y jóvenes que a través de los años han sido soportes de la organización deportiva y cultural de Villa Juana.

El destacado médico expresó: “Esto ha sido un gran reconocimiento”.

Al movimiento

El dirigente hizo un llamado de atención al movimiento deportivo y cultural de República Dominicana, destacando que “en cualquier deporte, los grandes talentos han surgido en los clubes y el trabajo de Mauricio Báez debe ser emulado”.

Al estado

Reconoce que el estado dominicano debe intervenir con políticas públicas que sigan incentivando el desarrollo de los clubes.

Una colaboración del periodista Marcos Nivar.

Hasta mañana, si Dios quiere dominicanos.