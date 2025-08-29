Por si no estaba claro, la era de Luka Doncic en Dallas ha terminado. Doncic, traspasado polémicamente por los Mavericks a los Lakers durante la fecha límite de traspasos de la temporada pasada, aparece en una campaña publicitaria en colaboración con el videojuego Overwatch 2. Como gran aficionado al juego, la colaboración cobró sentido con vallas publicitarias con la estrella de los Lakers por todo el país, incluyendo su nueva ciudad natal.

Las vallas publicitarias también aparecerán en su antigua casa, pero, según se informa, no estarán cerca del estadio de los Mavs.

Según un informe de Mike Curtis de The Dallas Morning News, Overwatch 2 planeaba colocar una valla publicitaria con Doncic cerca del American Airlines Center, pero el equipo solicitó que el anuncio se trasladara a una ubicación en Dallas más alejada del estadio. El informe de Curtis se basa en un correo electrónico obtenido por The Dallas Morning News.

El informe señaló que la solicitud no fue presentada por nadie dentro del grupo propietario ni por la alta dirección de los Mavs. El gerente general de los Mavs, Nico Harrison, expresó abiertamente su preferencia por traspasar a Doncic tras el drástico acuerdo a mitad de temporada.

Doncic firmó una extensión de contrato por tres años y 165 millones de dólares para permanecer en Los Ángeles a principios de este mes.

Además de su estatus como estrella de la NBA, Doncic se ha forjado una sólida reputación en la comunidad gamer gracias a su juego en Overwatch.

