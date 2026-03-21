Max Max debuta por todo lo alto con “A media luz”

El cantautor cubano Max Max acaba de lanzar su primer álbum, “A media luz”, este viernes 20 de marzo de 2026, marcando un paso importante en su carrera. El disco ya está disponible en todas las plataformas digitales bajo el sello Mayimba Music.

Este álbum reúne 10 canciones con un estilo íntimo y acústico, donde predominan las emociones y el romanticismo, pero con un toque contemporáneo.

Entre los temas que ya el público ha podido disfrutar están “Amor de tres”, junto a Wason Brazobán, y “Fue a primera vista”, que han tenido buena acogida en República Dominicana.

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Además, como parte de este estreno, también se lanzó en YouTube el video de su más reciente sencillo promocional, “No entendí esa parte”.

Para acompañar este lanzamiento, Max Max inicia una gira de conciertos en formato acústico en República Dominicana desde este mismo viernes 20 de marzo, arrancando en Sabina Bar, en Santo Domingo.

El recorrido continúa en Santiago de los Caballeros con varias presentaciones: el sábado 21 en La Taberna de Pepe, el domingo 22 en Cielo y el jueves 26 en Noah.

En Santo Domingo, también tendrá un show el miércoles 25 en Casa de Teatro a partir de las 9:00 de la noche, uno de los espacios más emblemáticos de la escena cultural de la capital.

Luego de este tour por el país, el artista seguirá llevando “A media luz” a distintos escenarios de Latinoamérica.