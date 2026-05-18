Max Scherzer realiza una sesión de bullpen mientras se recupera de una tendinitis

NUEVA YORK.- El lanzador de Toronto, Max Scherzer, realizó una sesión de bullpen de aproximadamente 22 lanzamientos el lunes en el Yankee Stadium mientras se recupera de una tendinitis en el antebrazo derecho, y podría enfrentarse a bateadores esta semana.

El mánager de los Blue Jays, John Schneider, dijo que el lanzador derecho de 41 años realizará otra sesión de bullpen el miércoles. Si todo sale bien, el siguiente paso probablemente será la práctica de bateo.

“Pero con Max nunca se sabe”, dijo Schneider antes del primer partido de la serie contra los Yankees.

Scherzer renovó su contrato con los Blue Jays por un año y 3 millones de dólares tras ayudarlos a llegar al séptimo partido de la Serie Mundial. Tiene un récord de 1-3 con una efectividad de 9.24 en cinco aperturas, la última el 24 de abril.

El lanzador diestro Shane Bieber, que ha estado de baja desde los entrenamientos de primavera por una inflamación en el codo derecho, lanzará en la práctica de bateo del martes, unos 30 lanzamientos que simularán dos entradas.

Alejandro Kirk, quien se fracturó el pulgar izquierdo el 3 de abril al ser golpeado por un balón suelto, fue el receptor en la última sesión de entrenamiento de Bieber. Cuando se lesionó, se estimaba que Kirk estaría de baja entre seis y ocho semanas.

“Sigue practicando lanzamientos, atrapadas y bateo. Todavía no alcanza su ritmo habitual en la práctica de bateo, pero está progresando”, dijo Schneider.