El acuerdo se fundamenta en el numeral 6 del artículo 370 del Código Procesal Penal, que permite aplicar el criterio de oportunidad en casos complejos, cuando el imputado colabora eficazmente con la justicia.

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó este martes que llegó a un acuerdo judicial con Maxy Montilla y sus empresas, mediante el cual reconocen su responsabilidad penal y se comprometen a devolver más de RD$3,000 millones como parte de la resolución del caso de presunta corrupción en el sector eléctrico.

El convenio, homologado por el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue presentado a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), bajo la figura de criterio de oportunidad, prevista en el Código Procesal Penal.

Según la nota oficial, Montilla pagará RD$2,000 millones en efectivo al Estado dominicano como devolución de fondos desviados.

Además, deberá entregar RD$600 millones a las distribuidoras EdeEste, EdeSur y EdeNorte, como compensación por los daños ocasionados, y RD$431 millones a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). También se acordó el decomiso de un terreno valorado en RD$50 millones.

El pacto incluye la disolución de 11 empresas relacionadas con Montilla, señaladas por obtener contratos fraudulentos en el sector eléctrico mediante el uso de información privilegiada y sobornos a funcionarios públicos.

“Los sobornos a funcionarios fueron fundamentales para manipular los procesos de contratación y asegurar la adjudicación de los contratos”, destacó el Ministerio Público en su comunicado.

Montilla Sierra se compromete a disolver, en un plazo de dos años, once empresas vinculadas al esquema fraudulento: Transformadores Solomon Dominicana, S.A.S.; Electrocable Aluconsa, S.A.S.; NSD Importaciones Diversas, SRL; Distribuidora de Materiales Eléctricos FEE, SRL; Distribuidora Eléctrica Henan Jinshui, SRL; Importadora Eaglerise, SRL; TLC Negocios Globales, SRL; Watmax Lighting, SRL; Herrajes Eléctricos RPC, SRL; MG Solomon Corporation y otras entidades relacionadas.