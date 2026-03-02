Santo Domingo Oeste.– La Dirección Regional Santo Domingo Oeste (SDO) de la Policía Nacional informó que un mayor de la institución se entregó de manera voluntaria tras ser señalado como presunto responsable de la muerte de un hombre identificado como Enrique Vladimir Mercedes, cuyo cuerpo fue hallado la noche del pasado sábado en la avenida 6 de Noviembre.

La institución precisó que el oficial fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras se profundizan las investigaciones con el propósito de esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho.

De acuerdo con la versión ofrecida por el oficial superior Willy Bonifacio Oliver, instructor de la Escuela de Entrenamiento Policial en Hatillo, San Cristóbal, alrededor de las 11:00 de la noche se desplazaba en su motocicleta cuando observó a un individuo que transitaba en otra motocicleta con la luz delantera apagada.

Relató que, tras notar la situación, aceleró la marcha, pero fue seguido por el desconocido, quien presuntamente le ordenó detenerse y realizó un disparo que impactó entre sus pies. Indicó que logró apartarse para evitar resultar herido y que, en medio del incidente, utilizó su arma de reglamento, efectuando un disparo que alcanzó al individuo en el costado derecho.

Posteriormente, el mayor de la Policía se retiró del lugar y se presentó ante sus superiores para reportar lo sucedido.

Según el informe preliminar, junto al cadáver fueron ocupados una pistola, una motocicleta sin documentos, un teléfono celular y dos casquillos calibre 9 milímetros, evidencias que forman parte del proceso investigativo.

Residentes del entorno señalaron que la avenida 6 de Noviembre presenta escasa iluminación en algunos tramos, situación que —según denuncian— ha sido aprovechada por delincuentes para cometer asaltos y otros hechos delictivos. En ese sentido, comunitarios hicieron un llamado a las autoridades competentes para reforzar el patrullaje y mejorar el alumbrado público en la zona.

Las autoridades reiteraron que el caso permanece bajo investigación y que se actuará conforme a los resultados de las indagatorias y lo establecido por la ley.