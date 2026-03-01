Acribillan a hombre en la avenida 6 de Noviembre: inquietud por ola de violencia en la zona

Las autoridades informaron que un hombre fue hallado muerto pasadas las once de la medianoche del sábado, presentando una herida de bala. El occiso portaba una pistola en la cintura y tenía a su lado una motocicleta.

De acuerdo con la Dirección Regional Santo Domingo Oeste de la Policía Nacional, al mando del general Eduardo A. Escalante Alcántara, el fallecido fue identificado como Enrique Vladimir Mercedes, mayor de edad, quien presentaba una herida de bala en la región dorsal derecha.

Según las autoridades presentes en el lugar, el occiso tenía en la cintura una pistola calibre 9 mm con cinco cápsulas, sin documentos, y junto a él una motocicleta marca Bajaj Boxer 150, color negro, también sin documentación.

Además, miembros de la Policía Científica ocuparon un teléfono celular y dos casquillos calibre 9 mm en la escena.

El director regional SDO, general Escalante Alcántara, señaló que el cuerpo de Mercedes fue levantado y enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines legales correspondientes.

El hecho es investigado por miembros del Departamento de Investigaciones de Homicidios, quienes trabajan para identificar y apresar al o los presuntos responsables.

Un apunte: residentes en las proximidades denunciaron una escalada de atracos, robos y homicidios en la zona, por lo que exigieron a las autoridades mayor presencia policial en el lugar.