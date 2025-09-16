Nueva York, EE.UU. – La Miss Mundo Dominicana 2025, Mayra Delgado, se convirtió en la protagonista indiscutible del New York Fashion Week (NYFW) al cerrar la pasarela con un espectacular vestido de novia diseñado por la reconocida firma japonesa Soulmates Dresses.

El desfile de Delgado no solo captó todas las miradas, sino que marcó uno de los momentos más memorables del evento, ya que tuvo el honor de cerrar la codiciada pasarela, compartiendo escenario con diseñadores internacionales de renombre como Carlos Pineda, Dariella Castillo, Ágatha Ruiz de la Prada y la destacada diseñadora dominicana Giannina Azar, entre otros.

“Me siento honrada de desfilar en esta lujosa pasarela, en uno de los eventos de mayor prestigio y trayectoria en el mundo de la moda”, expresó Delgado al finalizar su participación, visiblemente emocionada y orgullosa de representar a su país. Puedes leer: Natty Natasha invita a su baby shower comunitario en Puerto Rico

La elección del vestido de novia no fue casualidad: el diseño de Soulmates Dresses destacó por su elegancia, detalle artesanal y sofisticación, elementos que resaltaron la figura de Delgado y reforzaron la relevancia del talento dominicano en escenarios globales. Durante su paso por la pasarela, la modelo lució con seguridad y porte, consolidando su presencia entre figuras internacionales del fashion world.

Mayra Delgado deslumbra

El evento, que reúne anualmente a las principales casas de moda, estilistas y medios especializados, sirvió como plataforma para proyectar la República Dominicana en el ámbito internacional, mostrando que el país cuenta con talento, belleza y proyección en la moda global. La participación de Delgado refuerza la influencia creciente de diseñadores y modelos dominicanos en New York Fashion Week, uno de los eventos más importantes de la industria.

Con su participación, Mayra Delgado no solo reafirma su estatus como Miss Mundo Dominicana, sino que también se posiciona como embajadora del estilo y la elegancia dominicana en escenarios internacionales, llevando la moda del país a un público global y dejando una huella imborrable en uno de los eventos más codiciados del mundo de la moda.