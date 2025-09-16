San Juan, Puerto Rico.– La cantante Natty Natasha anunció un baby shower muy especial, pero a diferencia de los tradicionales, este no es para ella, sino para regalar alegría a la comunidad. “No es un baby shower para mí, es un baby shower para ustedes. ¡Un regalo de nuestra familia para Puerto Rico y mi comunidad dominicana!”, expresó la artista en sus redes sociales. 🎁🌴

El evento se llevará a cabo el domingo 28 de septiembre desde las 11:00 AM en The Mall of San Juan, donde Natty Natasha compartirá con los asistentes momentos de diversión, sorpresas y regalos. La iniciativa busca entregar amor y alegría a la comunidad, celebrando la unión entre Puerto Rico y la comunidad dominicana que sigue de cerca la carrera de la artista.

https://www.instagram.com/reel/DOrUiiggYrW/?igsh=MXV5ZG9sNzU2ZTd4bg%3D%3D

La cantante, conocida por su energía y cercanía con sus fanáticos, ha convertido este evento en una oportunidad para retribuir a quienes la apoyan, haciendo del baby shower un encuentro único, inclusivo y lleno de buenas vibras, donde grandes y chicos podrán disfrutar de actividades y sorpresas pensadas para todos.

Natty Natasha ha dejado claro que este baby shower es un gesto de su familia hacia la comunidad, reforzando la conexión cultural y afectiva con sus seguidores en Puerto Rico y entre los dominicanos residentes en la isla.