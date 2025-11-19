Médico rico en hospital

Oh América Infeliz, que sólo sabes reconocer de tus grandes vivos, cuando ya son tus grandes muertos”. (Federico Henríquez y Carvajal en 1903 durante el sepelio del insigne maestro Eugenio María de Hostos)

(A mi amigo Jesús Feris Iglesias a quien deseo reconocer en vida) Pocas veces me he sentido tan a gusto escribiendo una semblanza, como en esta ocasión.

Espero que José Joaquín Puello, Víctor Atallah, Franklin García, César Mella, José Ramírez, Héctor Guerrero Heredia y Ricardo Nieves, entre la larga lista de “otros”, no se me sientan ofendidos. No es, ni por asomo, mi intención. (El Alzheimer no perdona).

Nadie tiene la facultad de decidir cuándo, ni donde nace. El poeta puertorriqueño Antonio Corretjer escribió: en la vida todo es ir a lo que el tiempo deshace, sabe el hombre donde nace, pero no donde va a morir”.

Usted puede nacer en una familia rica o pobre, en un país desarrollado o subdesarrollado. El azar juega bendecido por la fortuna o maldecido por la pobreza. “El azar es una categoría histórica”, dijo Marx.

La legendaria artista Chavela Vargas nació en Corta Rica, pero solía asegurar que “los mexicanos nacen donde les da la gana”, porque siempre se sintió mexicana de corazón, sin negar, claro, su origen.

El doctor Jesús Feris Iglesias nació en San Pedro de Macorís en el año de 1941, si mal no recuerdo, de una familia de inmigrantes, libaneses y españoles que construyeron un imperio económico exitoso en la “Sultana del Este”, de donde no han salido nunca.

Jesús, pues, nació rico. Comenzó sus estudios en su pueblo, luego se trasladó a la Universidad de Santo Domingo donde poco después se graduó de médico, posteriormente se especializó en pediatría, infectología, etc. Padre de tres hijos, casado en segundas nupcias desde hace ya muchos años con la también doctora, especialista en infectología Mónica Thorman.

Tal vez comento una infidencia, pero un buen día, en medio de la pandemia del Covid-19 el presidente Luís Abinader me dijo que el doctor Jesús Feris Iglesia fue la primera persona que le habló y lo convenció de la aplicación de una tercera vacuna, como reforzamiento, para evitar el aumento de la enfermedad que estaba azotando al mundo.

¡El presidente lo escuchó y ordenó que se hiciera) ¡Y se hizo!

No debo olvidar que durante el gobierno de Hipólito Mejía el doctor Iglesias fue de los que trabajó ampliamente la entonces revolucionaria Ley de Seguridad Social, que ya debe ser revisada, ampliada y modernízala acode con los avances de la sociedad de la ciencia y la tecnología.

El doctor Feris Iglesia es una personalidad en el mundo de la investigación científica, no solo en su país, donde ha recibido grandes reconocimientos, como miembro de la “academia de la ciencia”, sino muchos otros en hospitales, universidades, clínicas, Colegio Médico,