En esta composición se ve en lado izquierdo como está ahora y en lado derecho cómo quedará la readecuación del balneario Las Marías. / Fuente externa.

Santo Domingo.– El Ministerio de Turismo anunció la intervención y readecuación del balneario Las Marías, un espacio natural ubicado en el municipio de Neyba, provincia Bahoruco, al suroeste del país, como parte de su estrategia de fortalecimiento de destinos con alto valor ambiental y turístico.

La institución, junto al Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (Ceiztur) y la Dirección de Planificación y Proyectos (DPP), explicó que la obra contempla un plan integral de embellecimiento y mejoramiento orientado a preservar el entorno natural, al tiempo que se optimizan las condiciones para los visitantes y comunitarios.

Detalló que uno de los ejes centrales de la intervención es la protección de la vegetación existente, incorporando los árboles al diseño del balneario como parte esencial de su identidad paisajística.

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En ese sentido, Turismo garantizó que estos elementos naturales se mantendrán dentro del esquema de desarrollo.

Conservación del entorno natural como eje del proyecto

La obra incluye la pavimentación de senderos y la creación de nuevas áreas peatonales, así como la construcción de rampas de acceso y escaleras.

Las autoridades indicaron que la intervención de Las Marías también abarca acciones de paisajismo y recuperación ambiental. / Turismo.

También se habilitarán terrazas y espacios de estancia para el disfrute del entorno, junto con la reconstrucción de módulos de venta y la instalación de vestidores.

El plan contempla, además, la construcción de una caseta de bombas, garita de seguridad y parqueos para vehículos y autobuses, así como la implementación de redes eléctricas, iluminación y señalización.

En el componente sanitario, se desarrollará un sistema hidrosanitario que incluirá agua potable, drenaje sanitario y pluvial. A esto se suma la incorporación de mobiliario urbano, equipamiento, áreas familiares y una piscina infantil.

Uno de los ejes centrales de la intervención de Las Marías es la protección de la vegetación existente. / Turismo.

Las autoridades indicaron que la intervención de Las Marías también abarca acciones de paisajismo y recuperación ambiental, con el propósito de consolidar el balneario como un espacio más organizado, seguro y atractivo, sin comprometer sus características naturales.

Mejores condiciones para visitantes y dinamización local

Con esta iniciativa, se busca mejorar tanto la experiencia de quienes visitan el balneario como las condiciones de quienes desarrollan actividades económicas en la zona, fortaleciendo su posicionamiento como destino turístico sostenible en la región sur.