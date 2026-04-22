My Happy Farm celebra su Festival de Pascua

Santo Domingo.- My Happy Farm celebró su esperado Festival de Pascua, una actividad que reunió a más de 1,400 personas en un ambiente familiar, lleno de entretenimiento, juegos y contacto con la naturaleza.

Durante la jornada, niños y adultos disfrutaron de diversas atracciones, siendo una de las más destacadas la tradicional búsqueda de huevos (Egg Hunt), organizada en distintas tandas para garantizar una experiencia dinámica y segura para todos los participantes.

Los más pequeños recibieron regalos, participaron en actividades interactivas y compartieron con personajes en vivo, mientras que las familias disfrutaron de las áreas de juegos, la granja y espacios diseñados para la recreación y el aprendizaje.

Asimismo, importantes marcas se sumaron como patrocinadores, aportando experiencias, degustaciones y productos que enriquecieron la experiencia de los asistentes.

Con este tipo de iniciativas, My Happy Farm reafirma su compromiso de ofrecer espacios seguros, educativos y de sana diversión para toda la familia, consolidándose como una de las principales opciones de entretenimiento infantil en la ciudad.