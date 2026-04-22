El Poeta Callejero anuncia concierto “Demasiada Personalidad” con orquesta en vivo

Santo Domingo.- El exponente urbano El Poeta Callejero anunció su regreso a los escenarios con “Demasiada Personalidad”, un concierto que contará con orquesta en vivo y que se celebrará el próximo jueves 28 de mayo a las 9:00 de la noche en Hard Rock Café Santo Domingo.

Según reportes de medios nacionales, esta nueva propuesta marcará una etapa distinta en la carrera del artista, apostando por una puesta en escena renovada y una experiencia musical más completa para el público.

El espectáculo llega en un momento en que el intérprete busca reconectar con sus seguidores y retomar fuerza dentro de la escena urbana dominicana, ahora fusionando sus éxitos con el respaldo de músicos en vivo.

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“Demasiada Personalidad” promete reunir los temas más conocidos del cantante en una noche cargada de nostalgia, energía y una versión más madura de uno de los artistas más populares de su generación.