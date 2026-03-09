El expresidente Hipólito Mejía junto al director del Intrant, Milton Morrison tras renovar su licencia de conducir. / Fuente externa.

Santo Domingo.– El expresidente de la República Hipólito Mejía acudió a realizar el proceso para obtener su nueva licencia de conducir, donde destacó la limpieza, el orden y la organización del servicio durante su visita.

Durante su recorrido, Mejía valoró el trabajo realizado en las instalaciones y resaltó la gestión del director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, señalando su capacidad administrativa y gerencial.

Asimismo, el exmandatario aprovechó la ocasión para exhortar a la ciudadanía a renovar su licencia de conducir, recordando la importancia de mantenerse al día con este documento.

“Vengan a renovar para que no los agarre la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) después y tengan que pagar una multa”, expresó.

Desde el INTRANT informaron que continúan trabajando para ofrecer trámites más organizados, seguros y accesibles, con el objetivo de facilitar que los ciudadanos realicen sus procesos de manera ágil y eficiente.