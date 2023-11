Mejor rali que “rally” y otros asuntos breves

Los temas breves del pasado domingo han generado buenos comentarios, los cuales agradecemos de todo corazón. Mas, no por eso insistimos con las brevedades, sino porque el asunto estaba en agenda.

Vea usted lo que sigue:

1-Rali. Con el anglicismo “rally” se denomina una competencia de automóviles o motocicletas, pero la voz es empleada en la crónica beisbolera dominicana para significar que un equipo ha anotado varias carreras, sobre todo si se trata de cuadrangulares. Este uso de “rally” corresponde al lenguaje figurado, pues su valor semántico no es equivalente a jonrón. Es recomendable adaptar la voz “rally” como rali, y su plural es ralis. Sigue el mismo paradigma de delivery, deliveris; pony, ponis; ferry, ferris; gay, gais; spray, espráis.

2-Cueco. Esta voz es registrada en el Diccionario académico como un panameñismo con el significado de homosexual. Nada más agrega. En el habla dominicana, cueco se llama a una cosa vieja y desmejorada. Coroto, cachivache. Para sorpresa, no figura en el Diccionario del español dominicano.

3-El adverbio /no/, en correspondencia con su función intrínseca, que es la negación, desempeña el rol de prefijo para formar vocablos, aunque no siempre unido a la palabra base. El adverbio no se adhiere al sustantivo o adjetivo, como los prefijos propiamente dichos, por eso mayormente se escriben en dos palabras: no fumador, no ficción, no delincuencia. (Ortografía de la lengua española, pág. 542).

4-Padrenuestro, la oración que Jesucristo enseñó y que empieza con “Padre nuestro que…”, se ha lexicalizado para escribirse en una sola palabra, como un sustantivo masculino. Su plural se forma agregando la consonante /s/: padrenuestros:

Rezarás cinco padrenuestros y cinco avemarías. También puede escribirse en dos palabras: padre nuestro. En cuanto al avemaría, procedente del latín “ave”, voz empleada como salutación, y María, nombre de la Virgen, ha pasado al español como un sustantivo femenino, aunque con el pronombre en masculino. Esta oración ha sido compuesta de las palabras con las que el arcángel san Gabriel saludó a la Virgen María, de las que dijo santa Isabel y de otras que añadió la Iglesia católica.

5- Cualesquiera: ¿es una palabra innecesaria? A mí me da esa impresión y puedo asegurar que hasta ahora no la he empleado. Prefiero escribir “A cualquiera que sea el responsable” en vez de “A cualesquiera que sean los responsables”. El Diccionario académico dice de esta palabra lo siguiente:

Cualquiera. De cual y quiera, 3.ª persona de singular del presente de subjuntivo del verbo querer. Forma apocopada cualquier en aceps. 1 y 2; a veces no se apocopa en algunos lugares de Am. ante s. f. ? Pl. cualesquiera y cualesquier excepto en aceps. 8 y 9.1. adj.

5-Mistral (apellido), mistral (viento), mitral (relativo a la mitra)

Algunos hablantes, incluso gente culta, incurren en vacilaciones con estas tres palabras. Las dos primeras tienen igual sonido y grafía, con la diferencia de que en un caso funciona como apellido y se escribe con inicial mayúscula.

Federico Mistral, poeta francés, y Gabriela Mistral, poeta chilena, han proyectado ese apellido. La chilena Lucila Godoy Alcayaga (1889-1957) por sus timideces y admiración a Federico Mistral (1830-1914) adoptó el nombre Gabriela Mistral. Aunque mistral sea un adjetivo, denomina un viento: Que sopla entre poniente y tramontana.

Muy diferente a mistral es el adjetivo /mitral/, relativo a la mitra, que es el tocado alto y de dos picos que usan los obispos en solemnidades. En la anatomía se llama válvula mitral -forma de mitra- laque se encuentra entre la aurícula y el ventrículo izquierdos del corazón.

Hasta el próximo domingo.