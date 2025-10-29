Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene este miércoles 23 provincias y al Distrito Nacional bajo distintos niveles de alerta debido a los efectos indirectos del huracán Melissa, que, aunque se aleja gradualmente del país, continúa generando lluvias, ráfagas de viento y oleaje peligroso en varias zonas del territorio nacional.

De acuerdo con el informe más reciente, el poderoso fenómeno se encuentra en la latitud 20.3 Norte y longitud 76.1 Oeste, a unos 95 kilómetros al oeste de Guantánamo (Cuba) y a 370 kilómetros del centro de las islas Bahamas, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h, ráfagas superiores y desplazamiento hacia el noreste a unos 19 km/h.

Pese a que el centro del sistema se aleja del Caribe central, la República Dominicana permanece bajo la incidencia del amplio campo nuboso asociado a Melissa, junto con la influencia de un viento cálido y húmedo del sur/sureste, que seguirá generando precipitaciones y posibles crecidas de ríos y cañadas.

Gráfico del Centro Nacional de Huracanes (NHC) que muestra las probabilidades de que los vientos sostenidos del huracán alcancen o superen las 39 millas por hora (34 nudos) en los próximos cinco días.

Provincias bajo alerta

En alerta roja: Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.

En alerta amarilla: San José de Ocoa, Elías Piña, Dajabón, Azúa, San Cristóbal, Peravia, Monte Plata, San Juan y Monte Cristi.

En alerta verde: Monseñor Nouel, Samaná, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Duarte, La Romana, Hato Mayor, La Altagracia, El Seibo, Santiago Rodríguez y el Distrito Nacional.

El organismo de emergencia recomendó a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, especialmente en las provincias bajo alerta roja y amarilla.

En la costa caribeña, particularmente desde Cabo Beata (Pedernales) hasta Punta Salinas (Baní), se aconseja a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones permanecer en puerto, debido a vientos y olas peligrosas.

El resto de la costa caribeña puede realizar sus actividades con precaución, mientras que en la costa Atlántica el oleaje se mantiene en condiciones normales.

El COE instruyó además a los organismos de protección civil en las zonas costeras del suroeste a mantener la vigilancia activa y adoptar medidas preventivas ante posibles rompientes y corrientes de resaca, con el objetivo de preservar vidas humanas y reducir riesgos.