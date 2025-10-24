Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este viernes una reunión de seguimiento en el Palacio Nacional para coordinar las acciones del Gobierno ante los efectos de la tormenta tropical Melissa, que continúa afectando gran parte del país.

El mandatario informó que, tras el paso del fenómeno, el Gobierno evaluará los daños en el sector agrícola, las familias afectadas y las infraestructuras viales.

La directora de Indomet, Gloria Ceballos, indicó que Melissa mantiene una estructura casi de huracán y avanza lentamente hacia el sur.

Mientras, el director del COE, Juan Manuel Méndez, confirmó que los organismos de emergencia permanecen desplegados y que mañana se revisarán las medidas adoptadas.

El INDRHI reportó estabilidad en la mayoría de las presas, aunque advirtió vigilancia especial en la presa de Valdesia. Las autoridades reiteraron que solo los servicios esenciales operan en horario regular.

Igualmente, el mandatario informó que, el Gobierno ha puesto en marcha un plan integral de protección de vidas y bienes, que incluye garantizar alimentos, medicamentos y transporte público para las áreas afectadas, incluyendo el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Romana.