Santo Domingo, R.D. – El Ministerio de Defensa (MIDE) anunció que las Fuerzas Armadas dominicanas se encuentran en máxima preparación ante los posibles efectos de la tormenta tropical Melissa, movilizando personal y unidades especializadas para responder de manera inmediata en caso de emergencias en cualquier zona del país.

De acuerdo con la institución, se han puesto en marcha mecanismos de respuesta rápida en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además del Cuerpo Especializado para la Seguridad y Mitigación de Desastres (CESMED), que trabajará de forma coordinada con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y otros organismos estatales para ejecutar labores de rescate, evacuación y asistencia directa a comunidades vulnerables.

El personal militar permanece alerta y acuartelado, listo para ser desplegado en las áreas donde las lluvias y ráfagas de viento generen daños o afectaciones.

La Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) ha preparado una flota de aeronaves para operaciones de traslado, rescate y ayuda humanitaria. Entre ellas se incluyen los helicópteros AgustaWestland AW169, equipados para transporte de pacientes y suministros, con capacidad para operar en zonas de difícil acceso y bajo condiciones meteorológicas adversas.

También se encuentran en disponibilidad helicópteros Bell UH-1H II, UH-1H, OH-58 Kiowa y aviones CASA C-212 Aviocar y Gran Caravan EX208B, destinados a transporte de personal, evaluación de daños y distribución de alimentos y equipos en comunidades aisladas.

El Ministerio de Defensa destacó que las Fuerzas Armadas mantienen un compromiso firme con la protección de la ciudadanía y la respuesta oportuna ante fenómenos naturales.

Según la entidad, su labor busca garantizar la seguridad, preservar vidas y apoyar a la población “con disciplina, solidaridad y servicio permanente a la nación”.