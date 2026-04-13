Menopausia no es enfermedad

La menopausia no es una enfermedad. Es una etapa natural en la vida de toda mujer.

La palabra viene del griego: meno (menstruación) y pausia (cese). En términos simples, se confirma cuando ha pasado un año sin menstruación. Pero, igual que la pubertad, no ocurre de un día para otro: es un proceso que empieza antes y se vive de manera distinta en cada cuerpo.

Durante esta transición, las hormonas disminuyen y el organismo cambia. A diferencia de los hombres, en quienes estos procesos suelen ser más graduales, en las mujeres pueden sentirse con mayor intensidad. Aun así, esto no significa que haya algo “dañado” que deba corregirse.

Durante mucho tiempo se ha presentado como un problema. Como algo que hay que arreglar. Y esa idea ha hecho que muchas mujeres se sientan incompletas o que su valor disminuye al cerrar su etapa reproductiva. Pero no es así.

La menopausia también es una expresión de vida. Es la huella del tiempo vivido. No todas las mujeres la experimentan igual. Algunas casi no perciben cambios; otras enfrentan síntomas que afectan su bienestar. Y ambas vivencias son válidas.

Entre los cambios más frecuentes están los bochornos —calores repentinos y breves—, la resequedad de la piel y de los ojos, el afinamiento del cabello y la sequedad vaginal. Esto puede generar molestias en las relaciones sexuales o infecciones urinarias recurrentes. También pueden aparecer dificultades transitorias en la memoria o la concentración, y aumentar el riesgo de osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. Aquí es importante detenernos: tener síntomas no significa estar enferma, pero tampoco significa que haya que resignarse a sentirlos.

Hoy la ciencia ofrece opciones. Existen tratamientos hormonales, no hormonales y terapias locales. No hay una única respuesta: cada mujer merece una evaluación individual y un plan acorde a su historia, su cuerpo y sus necesidades. En los últimos años, incluso organismos como la FDA han revisado sus posturas sobre el uso de hormonas, reconociendo que muchas advertencias del pasado se basaban en estudios antiguos. Actualmente se promueve una valoración personalizada de riesgos y beneficios, especialmente en mujeres menores de 60 años o en los primeros años de esta etapa.