Nueva York.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cayó este martes un 11,94 %, hasta los 83,45 dólares el barril, después de que la Armada de EE.UU. desmintiera que haya escoltado a un petrolero a través del estrecho de Ormuz, controlado por Teherán y por donde circula en torno al 20 % del petróleo mundial.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril restaban 11,32 dólares con respecto al cierre de ayer.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, eliminó hoy una publicación de X en la que había afirmado que se había protegido a un buque con éxito, pero posteriormente la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que esa entrada “fue retirada rápidamente” y que “la Armada de EE.?UU. no ha escoltado ningún petrolero ni buque hasta el momento».

“Aunque, por supuesto, esa es una opción”, matizó la portavoz, dejando la puerta abierta a que esa protección a los petroleros sea una de las salidas a la crisis motivada tras la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) retrocedió casi 12 % en la jornada, en medio de volatilidad en los mercados energéticos y cambios en la percepción del riesgo geopolítico.

Los operadores analizan en las últimas horas las posibles consecuencias que tendrá la guerra contra Irán en el suministro de crudo y la incertidumbre que rodea al cierre virtual del estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió anteriormente de que cualquier intento de Irán de detener el flujo de crudo sería respondido “veinte veces más fuerte” que las acciones anteriores en un intento de disuadir ataques iraníes a la navegación.

Teherán, que en un primer momento negó que el paso fuera a cerrar, afirmó este domingo que es “poco probable que se pueda establecer la seguridad” en el estrecho.

La intervención en Irán llega ya a su día número once sin que esté claro su horizonte temporal ya que, aunque Trump reconoció la semana pasada que podría extenderse cuatro o cinco semanas, este lunes aseguró que estaba “prácticamente terminada».

Entretanto, la Agencia Internacional de Energía (AIE) se reúne hoy de manera extraordinaria para discutir una posible liberación de las reservas de petróleo, lo que ha alentado a los operadores a ajustar sus posiciones en los mercados.

En cuanto a las reservas de petróleo que coordina la AIE, su director, Fatih Birol, dijo este martes que no hay planes inmediatos de “una acción colectiva” para emplearlas, pero que “observando las condiciones actuales del mercado, todas las opciones están sobre la mesa».

Ayer, el G7 también discutió de manera telemática la liberación coordinada de crudo de sus reservas estratégicas.

Tras esta reunión, el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure, informó que están dispuestos a adoptar “todas las medidas necesarias” para estabilizar los mercados de hidrocarburos. EFE