Meteorología advierte sobre posibles inundaciones por incidencia de frente frío y vaguada

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) exhortó a los residentes de provincias ubicadas en las zonas norte y sur del país a mantenerse atentos ante posibles inundaciones que podrían registrarse a partir de este martes, debido a la incidencia de un sistema frontal y una vaguada.

Meteorología informó que, como consecuencia de ambos fenómenos atmosféricos, se esperan aguaceros sobre las provincias Monte Cristi, Puerto Plata, Valverde, Espaillat, Hermanas Mirabal y La Vega.

Asimismo, las precipitaciones impactarán Santiago Rodríguez, Duarte, Santiago de los Caballeros, Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, Dajabón, Elías Piña, San Juan, Azua, Independencia y Pedernales.

Indomet advirtió que durante la noche del martes las lluvias podrían extenderse hacia otras localidades del territorio nacional, incluyendo provincias de la región este, por lo que recomendó a la población mantenerse atenta a los boletines oficiales y tomar las medidas preventivas necesarias.