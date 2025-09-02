Meteorología vigila onda tropical ubicada en el Atlántico

Santo Domingo.- Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este martes en la tarde que mantiene una estrecha vigilancia de una onda tropical ubicada al sureste de las Islas de Cabo Verde, en la costa africana.

Se trata de un sistema que avanza lentamente por el Atlántico, con un 30 % de probabilidad de alcanzar la categoría de ciclón tropical en los próximos días, según el informe de Meteorología.

Una vaguada ubicada en la zona

Meteorología también pronosticó incremento nuboso y aguaceros en algunas provincias dominicanas, debido a los remanentes de una vaguada ubicada en la zona.

Las precipitaciones se registrarán sobre Santiago de los Caballeros, La Vega, Monseñor Nouel, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, Dajabón, San Juan, Independencia, Azua, Elías Piña y Monte Cristi.