SANTO DOMINGO.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que para hoy se registrarán chubascos moderados sobre Santo Domingo y el Distrito Nacional, provocados por la incidencia de una débil vaguada y la humedad transportada por el viento del este/sureste.

Según el organismo, también se producirán lluvias en San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona, Independencia, Pedernales, Samaná, Duarte y María Trinidad Sánchez.

En San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia, durante la tarde se prevé un aumento de la nubosidad acompañado de aguaceros moderados.

Meteorología indicó que, en el transcurso del día, las precipitaciones podrían intensificarse, generando aguaceros locales con aisladas ráfagas de viento en localidades de Santo Domingo Norte, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez y Elías Piña, entre otras provincias.

En la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón, en Samaná, se recomendó a los operadores de pequeñas embarcaciones permanecer en puerto, debido a vientos moderados a fuertes y oleaje anormal. En el resto del litoral atlántico, se aconseja navegar con precaución y evitar aventurarse mar adentro.

Para mañana, debido a la permanencia de la vaguada y al arrastre de humedad por el viento predominante del este/sureste, se prevén incrementos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, posibles tronadas y aisladas ráfagas de viento en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, San José de Ocoa, Barahona, Pedernales, Independencia, Baoruco, San Juan y Santiago Rodríguez.