Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología informó, la tarde del lunes, que vigila dos ondas tropicales localizadas al este de las Antillas Menores.

La primera presenta potencial de 80% de posibilidad para convertirse en depresión tropical en los próximos días, mientras, la segunda presenta 10% de potencial en la actualidad y 50% para los próximos siete días, según el informe de Meteorología.

Ambas ondas tropicales pasarán al norte del país, según la proyección del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

Indomet también informó que una vaguada continuará provocando aguaceros este martes en varias provincias dominicanas.

Citó entre esas provincias a Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Barahona, Monte Plata, Monseñor Nouel, Azua, Santiago de los Caballeros, Elías Piña, San Juan, Independencia y Dajabón.

Asimismo, Meteorología informó que el huracán Gabrielle no ofrece peligro para República Dominicana, debido a su ubicación en el Atlántico, cerca de las Bermudas.

«Gabrielle» es el segundo huracán de la temporada ciclónica en el Atlántico y el Golfo de México.