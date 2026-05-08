Los Metros de Santiago continúan marcando el paso en la vigésima temporada de la Súper Liga LNB, opción a la Copa BanReservas , tras vencer este viernes 99-92 a los Marineros de Puerto Plata en un cerrado duelo disputado a domicilio.

Con el triunfo, el conjunto santiaguero mejoró su récord a 9-1, afianzándose en la cima de la competición y acercándose de manera considerable a una temprana clasificación, fruto de una primera parte de temporada dominante, consistente y respaldada por un sólido desempeño colectivo.

El encuentro representó el primer enfrentamiento de la campaña entre Metros y Marineros, dos equipos que ofrecieron un partido intenso, competitivo y de alto nivel. Aunque Santiago logró cerrar mejor en los minutos decisivos, Puerto Plata mostró carácter, capacidad de respuesta y argumentos suficientes para mantener el compromiso abierto hasta el tramo final.

Todos colaboraron por Metros

Por los Metros, Troy Cracknell encabezó la ofensiva con 22 puntos, cinco rebotes y dos robos. Anthony Farley también tuvo una actuación destacada con 18 unidades y siete rebotes, mientras que Adris de León aportó 16 tantos, cuatro rebotes y dos robos. Jordan Hall terminó con 11 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias, y Brahian Méndez agregó 12 unidades saliendo desde la banca.

Jordan Hall también ha presentado buenas credenciales por los Metros.

En la causa perdida, Anderson García volvió a escribir una página notable al registrar su cuarto triple-doble en igual cantidad de partidos, una marca impresionante dentro de la presente temporada. García concluyó con 11 puntos, 13 rebotes, 11 asistencias, tres robos y dos bloqueos, confirmando su extraordinario momento individual.

Emmanuel Omogbo lideró la ofensiva de los Marineros con 23 puntos, cinco rebotes y dos asistencias, mientras que Luis Feliz añadió 17 unidades, dos rebotes y dos robos para un conjunto puertoplateño que compitió con intensidad durante todo el trayecto.

Los Metros comenzaron dominando el encuentro y se llevaron el primer parcial 25-21. Sin embargo, los dueños de casa reaccionaron en el segundo cuarto, impusieron mejor ritmo ofensivo y dominaron ese tramo 26-20, para marcharse al descanso con ventaja mínima de 47-45.

El tercer período mantuvo el tono parejo del partido. Ambos equipos elevaron la intensidad defensiva, intercambiaron canastos importantes y cerraron el parcial igualados 22-22, dejando todo servido para una definición apretada en el último cuarto.

En el cierre, los máximos campeones y máximos ganadores de partidos en la historia de la liga volvieron a imponer su jerarquía. Los Metros ajustaron en defensa, encontraron mejores ejecuciones ofensivas y dominaron el último parcial 32-23, suficiente para asegurar una victoria de mucho valor en la ruta.