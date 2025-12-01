Los Leones del Escogido designaron este lunes a Ramón Santiago como su nuevo dirigente, informaron fuentes al periódico El Nacional.

El anuncio del equipo se hará oficial en las próximas horas.

Santiago, quien se desempeña como coach de banca, asumirá el cargo en sustitución del boricua Alex Cintrón.

Los Leones tienen récord de 13 victorias y 18 derrotas, y se ubican en el quinto lugar de la tabla de posiciones.

Trayectoria

Santiago fue infielder en el béisbol de Grandes Ligas, durante 13 temporadas, con los Tigres de Detroit, Marineros de Seattle y Rojos de Cincinnati.

Se desempeñó como coach de tercera base por 6 campañas con los Tigres de Detroit. Fue coach de tercera base de la selección dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2023.