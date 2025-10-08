México aprueba el uso de vacuna para la tuberculosis

Ciudad de México.– La Secretaría de Salud de México anunció este miércoles la liberación y distribución de la vacuna BCG (Bacilo de Calmette y Guérin), utilizada principalmente para prevenir formas graves de tuberculosis, como la meníngea y la miliar.

La dependencia informó que la vacuna comenzará a aplicarse en todas las unidades de salud del país en un plazo aproximado de 15 días, y forma parte del Esquema Nacional de Vacunación. Su uso está recomendado idealmente en recién nacidos hasta los 30 días de vida y en niños y adolescentes hasta los 14 años, con una sola dosis.

Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, México registró más de 28.000 casos de tuberculosis en 2024. A nivel mundial, se diagnostican cerca de 11 millones de casos nuevos al año, con 1,25 millones de muertes, incluyendo 161.000 personas con infección por VIH. Cada día, unas 4.400 personas fallecen y 30.000 contraen tuberculosis, una enfermedad prevenible y curable.

La tuberculosis, causada por el Bacilo de Koch, afecta principalmente los pulmones, aunque puede extenderse a otros órganos. La vacuna BCG, utilizada durante décadas, sigue siendo la principal herramienta para proteger a los más jóvenes contra las formas más graves de esta enfermedad.

Con esta medida, el gobierno mexicano busca reforzar la prevención y reducir la mortalidad por tuberculosis, asegurando que la vacuna esté accesible en todo el territorio nacional.