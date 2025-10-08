Washington.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicó este miércoles que podría viajar a Egipto el próximo domingo si las negociaciones entre Israel y Hamas para implementar su plan de paz en la Franja de Gaza avanzan favorablemente.

“Es posible que vaya allí hacia el final de la semana, tal vez el domingo, de hecho”, dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. “Y veremos, pero hay una muy buena probabilidad. Las negociaciones están avanzando muy bien”.

El mandatario explicó que las conversaciones finales son directamente con Hamas y aseguró que se están desarrollando de manera positiva. Además, destacó que su enviado especial, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner se unieron a las discusiones en Egipto para facilitar el acuerdo.

Entre los principales puntos del plan de 20 medidas propuesto por Trump se incluyen el cese inmediato de la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes en un plazo de 72 horas, el desarme de Hamas, la retirada de Israel del enclave y la creación de un Gobierno de transición. La propuesta también contempla, a largo plazo, la posibilidad de negociar la formación de un Estado palestino, aunque este aspecto ha sido rechazado por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

Delegaciones de Israel y Hamas mantienen conversaciones en Egipto desde el lunes, con la mediación de representantes egipcios, cataríes y estadounidenses, con el objetivo de definir los detalles del acuerdo.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, calificó los avances como muy positivos y se mostró optimista, aunque reconoció que aún queda trabajo por hacer para concretar el pacto.

Trump concluyó destacando la labor de su equipo negociador y afirmando que “van bien, estamos muy cerca, y esperamos que la paz se haga realidad”.