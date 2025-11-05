CIUDAD DE MÉXICO. — A cinco días del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y tras la designación de su viuda, Grecia Quiroz, como alcaldesa sustituta, continúan por tercer día consecutivo las movilizaciones que exigen justicia y mayor seguridad en el estado de Michoacán.

Este miércoles, en Uruapan, más de 200 vehículos vinculados a asociaciones de transportistas y empresarios bloquearon calles del centro y vías principales como forma de presión social.

Mientras tanto, en Morelia, capital estatal, se mantienen las marchas universitarias que desde el lunes derivan en enfrentamientos con la policía y protestas frente al Palacio de Gobierno.

Protestas se expanden a otras ciudades

En Lázaro Cárdenas, a unos 200 kilómetros, se convocó una manifestación para las 18:00 hora local, con la participación de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate (APEAM), que demanda mejores condiciones de seguridad para el sector.

Paro cívico y acciones de reclamo

Para el viernes 7, cámaras empresariales y organizaciones sociales de Uruapan anunciaron un paro total de actividades desde las 10:00 de la mañana, llamando a la población a colocar moños negros en hogares y negocios.

La jornada se realizará bajo el lema:

“Por los que ya no están, por los que tienen miedo, por los que seguimos de pie.”

El asesinato y la respuesta del Gobierno

Manzo fue atacado el 1 de noviembre, tras participar en un acto por el Día de Muertos, lo que ha generado indignación generalizada en el estado. Tras el crimen, un presunto agresor fue abatido y dos detenidos permanecen bajo investigación.

El Gobierno federal aseguró que el alcalde contaba desde 2024 con protección federal y municipal, reforzada a inicios de 2025. Además, se anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que incluye el envío de más fuerzas de seguridad a la región.

Contexto criminal en la zona

Uruapan, con más de 300 mil habitantes, es disputado por varios grupos del crimen organizado, entre ellos:

Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Los Caballeros Templarios

Los Viagras

Pueblos Unidos

Los Blancos de Troya

El pasado 8 de octubre, Manzo había solicitado a las autoridades federales mantener la presencia de la Guardia Nacional en el municipio debido al aumento de la violencia.