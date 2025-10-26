Mi experiencia como periodista

He sido periodista por más de 40 años ininterrumpidos. Comencé en radio ABC, una estación de la iglesia católica junto con Cristhian Jiménez y Pablo Graciano, entre otros, donde ocasionalmente escribía los editoria­les. Más tarde me fui a Radio Comer­cial, “Noti-Tiempo” que en ese mo­mento dirigía Marino Mendoza.

Allí también escribía algunos comenta­rios. De allí pasé al departamento de prensa del Palacio Nacional cuyo di­rector era Marino, con quien establecí unas excelentes relaciones personales. Obtuve una beca para estudiar “perio­dismo para el desarrollo” en Roma, Ita­lia.

A mi regreso dirigí la agencia de no­ticias del Estado Dominicano, que no tuvo mucho éxito. Me nombraron co­rresponsal de “IPS”, la sexta red de co­municación mundial, en este momen­to, patrocinada por Naciones Unidas.

Luego fui director de prensa de Radio­televisión Dominicana, de donde re­nuncié para irme al Nuevo Diario que dirigía Pedro Caro, ya fallecido. Allí es­cribía la columna “Crac” en sustitución del “Minuto” de Ramón Colombo, que se había marchado del diario.

Pedro Caro me pidió que escribiera un artí­culo de farándula por mi pasión por la literatura, específicamente, la poesía, ya que quién la producía había caído preso por el caso del banquero Mén­dez. Así surgió el “Movimiento Artísti­co”.

Por intermedio de Cristhian Jimé­nez, con quien estudié y había trabaja­do en “Servir al Pueblo”, periódico de izquierda que patrocinaban la Línea Roja del 14 de junio, Bandera Prole­taria y Voz Proletaria, cuando éramos muy jóvenes, “felices e indocumenta­dos”.

Radhamés Gómez Pepín me lla­mó y nombró en el periódico El Na­cional, donde laboro desde hace poco más de 40 años, “para que hiciera de todo: reportero, columnista, poeta, y hasta director de la revista Galería.

Tra­bajé en La Z-101 por aproximadamen­te 30 años junto con Willy Rodríguez, Marino Guzmán, Álvaro Arvelo (Alva­rito) a quien tuve el honor de llevar a la estación dada la relación personal, pues fuimos compañeros en El Nacio­nal y en un programa de Roberto Sal­cedo.

Alvarito y yo fuimos una pareja fenomenal, hasta que me fui junto con Ivonne Ferrera y Marino Mendoza pa­ra formar “El Gobierno de la Tarde”.

En el Gobierno de la Mañana dejé, si mal no recuerdo, a Julio Martínez Pozo, Eu­ri Cabral, entre otros. Un buen día me inscribí en la Universidad del Caribe, donde estudié Derecho, segunda pro­moción, para no terminar torcido.

Da­da mi pasión por escribir, he publica­do “Juan T H en voz alta”, “Justicia y Co­rrupción”, “Noches de Insomnio”, “De amores y otros dolores” y un tríptico de poesía: Juan T H en tiempo de nostal­gia, en tiempo de tempestad y tiempo de amor”.