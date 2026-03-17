El triunfo de Michael B. Jordan en la más reciente ceremonia de los Premios Óscar volvió a encender una conversación histórica dentro de la industria del cine: la limitada cantidad de actores afroamericanos que han logrado ganar la estatuilla de mejor actor protagonista.

Su reconocimiento por la película Sinners (“Pecadores”) representa no solo un logro personal, sino también un momento simbólico dentro de una categoría que durante décadas ha sido dominada por intérpretes blancos.

La victoria del actor se produjo la noche del domingo y fue celebrada por colegas y críticos como uno de los momentos más importantes de la gala.

Sin embargo, más allá del aplauso inmediato, el resultado volvió a poner sobre la mesa un dato que muchos consideran revelador, y es que, a lo largo de la historia del premio, muy pocos intérpretes afroamericanos han logrado ganar en esta categoría.

Con su estatuilla, Jordan se convierte apenas en el sexto actor afroamericano en obtener el galardón a mejor actor protagonista.

El dato resulta significativo si se toma en cuenta que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas entrega los Óscar desde 1929 y que la categoría ha premiado a decenas de actores durante casi un siglo de historia.

El primero en romper la barrera fue el legendario actor Sidney Poitier, quien en 1964 ganó el premio por su actuación en “Lilies of the Field”. Su victoria fue considerada un hito cultural en plena era de lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, convirtiéndose en un símbolo de progreso dentro de Hollywood.

Décadas después, el galardón volvería a recaer en un actor afroamericano cuando el inimitable Denzel Washington, triunfó en 2002 por su papel en “Training Day”. Washington ya era una figura consolidada en la industria, pero su victoria confirmó que el reconocimiento a intérpretes negros en roles protagónicos seguía siendo una excepción más que una norma.

En los años siguientes se sumaron nombres destacados como Jamie Foxx, quien ganó el premio en 2005 por su interpretación del músico Ray Charles en “Ray”; mientras que Forest Whitaker se llevó la estatuilla en 2007 gracias a su poderoso retrato del dictador ugandés Idi Amin en “The Last King of Scotland”.

Más recientemente el actor y rapero Will Smith se unió a esta selecta lista tras ganar en 2022 por su trabajo en “King Richard”.

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El triunfo de Smith marcó otro momento importante para la representación afroamericana en Hollywood, aunque también estuvo rodeado de controversias durante aquella ceremonia.

El domingo, en su discurso de aceptación, Michael B. Jordan recordó precisamente a estos actores que abrieron el camino antes que él.

El intérprete reconoció la influencia que tuvieron en su carrera y destacó que cada uno de esos triunfos ayudó a ampliar las oportunidades para nuevas generaciones de artistas afroamericanos.

El logro también invita a reflexionar sobre el progreso y las limitaciones en materia de diversidad dentro de la industria cinematográfica.

Aunque Hollywood ha dado pasos hacia una mayor inclusión en los últimos años, la estadística en la categoría de mejor actor protagonista sigue mostrando una brecha significativa.

Por ello, el Óscar Jordan no solo celebra una actuación destacada en “Sinners”, sino que también vuelve a recordar el largo camino que han tenido que recorrer los actores afroamericanos para alcanzar el reconocimiento máximo de la Academia.

Gran reto

El actor de 39 años asumió un reto interpretativo notable al dar vida a los hermanos gemelos Elijah “Smoke” Moore y Elias “Stack” Moore. En “Sinners”, ambos personajes comparten una historia marcada por el pasado y por el deseo de reconstruir su futuro en un contexto social profundamente hostil.

Ambientada en la década de 1930, la trama sigue a los hermanos mientras regresan a su ciudad natal en Misisipi con la intención de abrir y dirigir un club nocturno para la comunidad afroamericana. Sin embargo, sus planes se ven frustrados cuando chocan con las estructuras de poder racistas del pueblo y con una inesperada amenaza: una horda de criaturas sobrenaturales chupasangre que transforma su intento de empezar de nuevo en una lucha por la supervivencia.