Santo Domingo. – La diseñadora Michelle Reynoso, madre de Ana Beatriz, la hija menor del fallecido merenguero Rubby Pérez, lamentó públicamente la forma en que se desarrollaron algunos acontecimientos tras la muerte del artista.

En una entrevista concedida al programa Noche de Luz, Reynoso aseguró que, de haber presenciado lo ocurrido, el artista hubiese muerto nueva vez; en referencia a las declaraciones de Zulinka Pérez, hija mayor del merenguero.

“Yo decía que durante todo ese caos que se armó él no estaba contento, que si él hubiese estado vivo, volvía a morir porque realmente eso no tenía sentido ni necesidad”, expresó la diseñadora.

Reynoso explicó que la celebración del cumpleaños de Ana Beatriz, que algunos medios vincularon a la polémica familiar, fue inicialmente pensada como un evento íntimo. Sin embargo, debido a ciertas situaciones, como el bizcocho preparado por el repostero Celio Rodríguez, la celebración tomó mayor visibilidad.

Michelle Reynoso junto a su hija Ana Beatriz.

Puedes leer: Michelle Reynoso se despide de Rubby Pérez con emotivas palabras en redes sociales

“El cumpleaños se dio porque su papá estaba rotundamente negado a que Ana viajara al extranjero. Ella quería ir a ver una agrupación coreana”, dijo.

Contó que durante la preparación de la fiesta llegó a expresar tanto a Rubby como a su madre que deseaba realizar el cumpleaños porque quizás ninguno de los dos estarían para la boda de Ana en un futuro.

“Rubby no escondía su paternidad. Era muy privado, temeroso de los atracos, secuestros… y como no estaba siempre en el país, no le gustaba que Ana se expusiera”.

Sobre su vínculo con el artista, afirmó que mantenían una excelente relación. “Éramos grandes amigos luego de ser pareja. Yo fui un gran apoyo en su carrera, me preocupaba bastante por él”, sostuvo.

Reynoso también rememoró el momento en que se enteró de la tragedia ocurrida en el Jet Set, donde Rubby Pérez perdió la vida tras el colapso del techo del establecimiento. Dijo que se encontraba en Colombia y recibió la noticia a través de llamadas de una amiga. “Fue el momento más difícil de mi vida. La niña y él eran inseparables, y aunque no teníamos una relación de pareja, él era un gran padre y mantenía una buena relación con mi mamá”.

Puedes leer: La voz más alta del merengue inicia vuelo a la eternidad

Ana Beatriz abraza a su madre, Michelle Reynoso.

Agregó que le ocultó a su hija la noticia por un tiempo y no fue sino hasta camino a la funeraria que le reveló la verdad. “Dios me dio el valor, no sé cómo, pero me lo dio. Y ya hace un mes, y todavía todas las noches tengo que armarme de valor porque todas las noches ella se cae”, confesó conmovida.

Actualmente, ambas están recibiendo apoyo psicológico para enfrentar el duelo. Reynoso reconoció también el impacto emocional que le causaron las redes sociales tras los acontecimientos.

“Tuve que retirarme de las redes por unos días. Me afectaron bastante, pero tengo un equipo profesional, de familia y de amigos que me ayudaron”.

Respecto a los conflictos familiares, especialmente con Zulinka, Reynoso lamentó la forma en que se expresaron algunas opiniones tras el funeral de Rubby Pérez.

“No habían pasado tres horas del funeral… lamentablemente el que habla así no tiene control”, comentó, aunque aseguró que no contribuirá a dañar esa relación: “Si ella me pide perdón, lo acepto. Yo la perdono porque no soy quién para juzgarla. Aquí lo importante es Ana y su salud mental”.

Finalmente, reiteró que su único interés es preservar el legado del artista. “Rubby fue un artista tan grande, con un legado tan limpio y bonito, que eso empañó, entiendo yo, su trayectoria. Yo no voy a seguir dándole vida a lo que no necesita tener más vida”.