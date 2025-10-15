Miches se consolida como uno de los destinos de mayor proyección en el Caribe.

El resurgir de Miches como destino turístico emblemático del Este quedó sellado con la inauguración de su nuevo muelle turístico, una imponente obra reconstruida por el Ministerio de Turismo con una inversión de RD$51,400,000, que simboliza el renacer económico y social de esta comunidad costera.

El mismo destruido por el huracán Fiona, fue reconstruido con pilotes galvanizados, madera tratada y un sistema de iluminación de última generación, convirtiéndose en un nuevo ícono del turismo náutico y punto estratégico para embarcaciones, catamaranes y visitantes que llegan atraídos por la belleza natural de Miches.

“Con este nuevo muelle damos un paso firme hacia el fortalecimiento de Miches como destino turístico sostenible. Esta obra tendrá un impacto directo en la economía local, generando empleos, oportunidades y bienestar para toda la provincia”, expresó el ministro de Turismo, David Collado, al encabezar el acto inaugural.

Collado destacó que Miches se consolida como uno de los destinos de mayor proyección en el Caribe, respaldado por más de mil millones de dólares en inversiones privadas de cadenas hoteleras como Hilton, Four Seasons, Viva Wyndham y Hyatt. “Lo que hoy ocurre en Miches es una historia de transformación y esperanza. El turismo está llegando a la gente, creando empleos y cambiando vidas”, afirmó.

El ministro destacó que el Gobierno trabaja para que este desarrollo sea sostenible, con proyectos como el Plan de Ordenamiento Territorial y la Plaza Multiuso Cultural del Seibo, que será inaugurada en los próximos días. “La visión del presidente Luis Abinader es clara: que el turismo crezca con orden, inclusión y transparencia”, puntualizó.

Más progreso para Miches

De su lado, el senador por El Seibo, Santiago Zorrilla, calificó la obra como un impulso decisivo para el progreso del municipio. “Este muelle representa un antes y un después para Miches. Es un símbolo de esperanza para los inversionistas, los trabajadores y para nuestra gente que sueña con un futuro mejor”, manifestó.

Zorrilla agradeció al presidente Abinader y al ministro Collado por cumplir con la provincia y destacó que junto al muelle se ha hecho posible una obra esencial: el acueducto que lleva agua potable a las comunidades y a la zona hotelera. “Miches es un pueblo pequeño, pero grande de corazón. Hoy comienza una nueva etapa de desarrollo, y todos debemos cuidarla y sentirnos orgullosos de ella”, concluyó el legislador.