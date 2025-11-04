DAJABÓN.– La Dirección General de Migración (DGM) reforzó los trabajos de interdicción y seguridad ciudadana en esta provincia fronteriza, mediante la designación de nuevo personal en las áreas de coordinación, seguridad, inteligencia y apoyo institucional, en cumplimiento de la Ley 285-04 sobre migración.

Como parte de estas acciones, fue posesionado el capitán de navío Miguel Ángel Barias Heredia (ARD), quien sustituye al teniente coronel Jiménez Lora (ERD). Asimismo, fue designado el teniente coronel Máximo Montero Porché (ERD) al frente del equipo de inteligencia.

El nuevo personal fue presentado ante el contingente de agentes migratorios y de apoyo por el coronel Yeraldine Encarnación (ERD), coordinador de asuntos migratorios en la zona, quien exhortó a los miembros a mantener el compromiso de cumplir con las disposiciones establecidas y respetar los derechos humanos de las personas detenidas por condiciones migratorias irregulares.

Durante el acto, los nuevos encargados departamentales dirigieron unas palabras a los agentes, destacando las orientaciones impartidas por el director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester (ARD), enfocadas en fortalecer las labores de control y seguridad en la frontera norte del país.