Un viaje a nuestras raíces: Migrantes, la nueva apuesta de la televisión dominicana

Santo Domingo.- La coproductora Millizen Uribe sumó este fin de semana la nueva propuesta a su programación, con el estreno de “Migrantes”, un programa de temporada, dedicado a la inmigración española, ofreciendo un recorrido emotivo por la historia, los aportes y las huellas culturales que esta comunidad ha dejado en el país.

Con imágenes de la Ciudad Colonial como fondo, el programa presentó entrevistas a figuras clave como Manuel García Arévalo y José Vitienes, junto a testimonios de empresarios, académicos y artistas de origen español.

Entre ellos, destacaron a Román Ramos, fundador del Grupo Ramos; Paquita Acosta, profesora de flamenco; e Ignacio Sánchez de Lerín, ministro consejero de la Embajada de España en República Dominicana.

Incluyeron la participación especial de familias españolas asentadas en Constanza, mostrando el vínculo profundo que mantienen con sus raíces y con esta tierra.

El episodio revivió espacios que forman parte de la memoria colectiva, como el tradicional restaurante Vizcaya y La Cafetera, así como edificaciones icónicas como Villa Hena y la Casa de las Raíces.

Estos lugares se convirtieron en símbolo del legado español en la vida cotidiana, cultural y gastronómica dominicana, reflejando cómo la migración ha enriquecido la identidad nacional.

Uribe, quien destacó que Migrantes apuesta por rescatar la memoria y reafirmar los valores que nos definen como pueblo: solidaridad, acogida y gratitud.

“Este programa es también un acto de fe en la televisión dominicana, en las producciones locales y en el contenido con propósito”, afirmó Uribe.

Gelen Gil, productora general, añadió que cada episodio será un homenaje a las distintas comunidades que han elegido este país para construir sus vidas y aportar a su desarrollo.

Migrantes se transmitirá todos los sábados a las 9:00 de la noche por Telesistema, canal 11, y también puede verse en el canal de YouTube @migrantesRD.