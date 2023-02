Miguel Sanó asegura no guarda relación con padre biológico acusado feminicidio

El pelotero de Grandes Ligas, Miguel Sanó, manifestó que no guarda ningún tipo de relación con su padre biológico, acusado de matar a su expareja y herir a otras dos personas en el sector Las Colinas, en San Pedro de Macorís.

“Para ser claros, su verdadero nombre es Ricardo Aponte, y no lleva el apellido de mi mamá (Sanó), el cual no me crio cuando era niño ni manteníamos ningún tipo de relación”, explicó el dominicano en un comunicado al aclarar que, Francisco Ernesto Soriano es la persona a quien considera como padre.

El tercera base de los Mellizos de Minessota dijo enterarse del asesinato de Juana Francisca Henderson a través de los medios de comunicación ya que, se encuentra en Estados Unidos realizando los entrenamientos para la próxima temporada de béisbol.

“He estado en los Estados Unidos en esta temporada baja, completamente concentrado en prepararme para la próxima temporada de béisbol. Me enteré de la lamentable situación en la cual está involucrado mi padre biológico en la República Dominicana a través de los medios de comunicación, al igual que el público en general”, sostuvo en el mensaje.

De igual forma, expresó sus condolencias para las familias afectadas y las otras dos personas heridas durante el suceso. Aclaró no tendrá más comentarios al respecto.

Se recuerda que, Ricardo Aponte está acusado de asesinar con varios impactos de bala a su expareja y darse a la fuga tras el hecho ocurrido la noche del pasado domingo en un colmado del referido sector.