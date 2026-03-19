Miguel Vargas afirma que la “incapacidad del Gobierno” ha sido más dañina que la corrupción

Santo Domingo. — El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, aseguró que la falta de eficiencia en la gestión pública ha provocado mayores perjuicios al país que los propios casos de corrupción, al tiempo que advirtió sobre un retroceso en áreas clave del desarrollo nacional.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante la juramentación del Comité Municipal de Santo Domingo Norte y de nuevos miembros integrados a través del Frente de Cultos, donde el dirigente político llamó a fortalecer la organización con miras a las próximas elecciones.

Críticas a la gestión gubernamental

Vargas Maldonado describió el contexto actual como preocupante, señalando un deterioro en sectores como educación, salud, agropecuaria y energía.

“Si bien es cierto que la corrupción le ha hecho un daño terrible al país, más daño ha causado la incapacidad del Gobierno. No hay un sector en el que podamos decir que se ha avanzado”, expresó.

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El también empresario sostuvo que situaciones como la disminución en la eficiencia alimentaria y el incremento del déficit energético afectan directamente a la población, en especial a los sectores más vulnerables.

Señalamientos sobre burocracia

El dirigente político también criticó los procesos burocráticos en instituciones públicas, asegurando que estos representan un obstáculo para la inversión.

Indicó que la obtención de permisos en entidades como el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, el sistema turístico a través de Confotur y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales puede tardar entre tres y cinco años.

A su juicio, esta situación genera incertidumbre en el sector productivo, retrasa proyectos y limita la creación de empleos.

Llamado a mejorar la gestión

Vargas Maldonado enfatizó que mejorar la eficiencia institucional no requiere necesariamente más recursos, sino voluntad política y capacidad de gestión.

En ese sentido, reiteró la necesidad de construir una alternativa política que permita enfrentar los desafíos actuales y promover el crecimiento económico del país.