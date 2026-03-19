El presidente de la República, Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron este jueves el 56.º Consejo de Ministros, una jornada de trabajo enfocada en revisar los avances de las prioridades de crecimiento económico y la estrategia nacional Meta RD 2036, con la participación de los principales líderes del sector productivo que coordinan sus comités estratégicos.

El encuentro da continuidad al enfoque de articulación, seguimiento y ejecución de prioridades que impulsa el Gobierno, orientado a garantizar resultados concretos y medibles en la economía y la calidad de vida de la población, en línea con lo establecido en jornadas anteriores.

Durante la sesión, se evaluaron los avances de Meta RD 2036, una estrategia que busca crear las condiciones para una transformación productiva que permita al país alcanzar más y mejor crecimiento económico en la próxima década.

Entre los principales avances abordados, se destacó el progreso en la formación de capital humano alineado con las demandas productivas, mediante la expansión de liceos técnicos y programas de becas en áreas STEM.

En el sector turismo, se avanzó en la elaboración de una norma para el manejo del sargazo y en la alineación de la formación técnico-profesional con las necesidades del sector.

Asimismo, en construcción se registraron mejoras en la reducción de la permisología y un aumento en la inversión en infraestructura, mientras que en zonas francas se fortaleció la promoción internacional del país como hub regional y se desarrollan herramientas financieras para ampliar la capacidad de los parques industriales.

De igual forma, en el ámbito logístico se reportaron avances en los procesos de reexportación desde centros logísticos y en la implementación del plan para posicionar a la República Dominicana como hub logístico regional.

En el sector agropecuario, se destacó la ejecución de programas orientados a elevar la eficiencia y productividad, incluyendo iniciativas de capacitación para la exportación de aguacate, el fortalecimiento del sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria y la creación de fondos de inversión para la producción de café y cacao.

Al referirse a estos avances, el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, destacó que “Meta RD 2036 se ha consolidado como un espacio de trabajo real entre el sector público y privado, donde estamos alineando esfuerzos para transformar la estructura productiva del país y acelerar el crecimiento económico con resultados concretos”.

En un segundo bloque, el Consejo de Ministros abordó la preparación del país para enfrentar los efectos de los conflictos en Medio Oriente sobre la economía nacional. Durante la sesión se destacó que este contexto ha generado una alta volatilidad en el mercado energético internacional.

El presidente, Abinade durante la reunión del Consejo de Ministros en la Casa de gobierno dominicano

Las autoridades informaron que el presupuesto nacional contempla alrededor de RD$12,000 millones destinados a subsidios de combustibles, calculados sobre la base de un precio del petróleo WTI de US$65, y que ya se han identificado partidas adicionales por más de RD$10,000 millones para reasignación en caso de ser necesario.

Asimismo, se resaltó que el país cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos para enfrentar este escenario, incluyendo reservas internacionales cercanas a US$16,000 millones, niveles adecuados de liquidez y acceso a financiamiento tanto en mercados internacionales como domésticos.

En ese sentido, se indicó que los depósitos del sector público superan los RD$300,000 millones entre el Banco Central y el Banco de Reservas, mientras que los ingresos fiscales se sitúan aproximadamente RD$4,000 millones por encima de lo presupuestado, lo que fortalece la capacidad de respuesta del Estado.

Sobre este contexto, el ministro de Hacienda, Magín Díaz, afirmó que “la República Dominicana cuenta con los amortiguadores macroeconómicos necesarios para enfrentar choques externos, con finanzas públicas sólidas, acceso a financiamiento y una gestión prudente que nos permite proteger la estabilidad económica”.

El Gobierno reiteró que entre sus principales objetivos se encuentra proteger a los hogares más vulnerables mediante el fortalecimiento de los programas de protección social, así como mantener un monitoreo constante de los precios internacionales de alimentos, insumos agropecuarios y fertilizantes, con el fin de amortiguar su impacto a nivel local.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral orientada a preservar la estabilidad económica y social del país.

El Consejo contó con la participación activa de representantes del sector privado, quienes valoraron positivamente la dinámica de trabajo de Meta RD 2036, destacándola como un espacio práctico, sincero y efectivo de colaboración entre el sector público y privado para elevar la productividad nacional.

Los detalles sobre los avances de Meta RD 2036 están disponibles en el portal oficial de la estrategia: meta2036.gob.do.