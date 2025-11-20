Buenos Aires.- El presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que los Estados Unidos necesita un aliado «firme» en Latinoamérica para «ayudarle a ordenar un continente descarriado» por el socialismo.

Al disertar en un evento del grupo empresarial Corporación América, Milei afirmó que a las tres «anclas» de su modelo económico -la cambiaria, la monetaria y la fiscal- se le suman ahora «el ancla geopolítica y el ancla política».

Según el jefe de Estado, «el ancla política no es más ni menos que la voluntad de la gente que le dijo que no al pasado», en alusión a la victoria que el partido gobernante, la formación de ultraderecha La Libertad Avanza, logró en las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, comicios para los que Milei recibió el apoyo explicito del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

«El ancla geopolítica es clave: Argentina tiene hoy la posibilidad de ser protagonista de un cambio radical en las reglas de juego globales. Estados Unidos necesita un aliado firme en América Latina para ayudarle a ordenar un continente descarriado por décadas de socialismo del siglo XXI», dijo Milei, quien se reunió con Trump en la Casa Blanca en octubre pasado, poco antes de las elecciones en Argentina.

Respaldo financiero de Trump a Milei

Además de darle respaldo político, Trump acordó con Milei una millonaria asistencia financiera por parte del Tesoro de los Estados Unidos.

Adicionalmente, la semana pasada Estados Unidos y Argentina firmaron un acuerdo marco con vistas a sellar un pacto bilateral en materia comercial y de inversiones.

«Argentina presenta una oportunidad de inversión única en un país que va a camino a ser el país más libre del mundo y volverse un faro global», aseveró Milei.

El presidente argentino reiteró que impulsará en el Congreso la aprobación de reformas en materia tributaria, laboral y de seguridad.

«Si hacemos las cosas bien, el mundo podría llegar a hablar de crecer ‘a tasas argentinas’ en los próximos años. Si logramos todas las reformas, este ritmo de crecimiento implicaría duplicar el PIB cada siete años», aseguró.