Santo Domingo.– Otro grupo de más de 300 militares retirados recibirán antes de la Navidad el beneficio institucional del “Sueldo por Año”, un ingreso que les garantiza tranquilidad económica y apoyo a sus familias en esta época festiva, informó el Ministerio de Defensa (MIDE).

La institución precisó que el próximo martes 23 de diciembre de 2025 concluirá el proceso de entrega de los cheques correspondientes a este derecho adquirido por los miembros de las Fuerzas Armadas que pasaron a la honrosa condición de retiro durante el presente año.

En esta etapa final, el beneficio alcanzará a 327 militares retirados, incluidos sargentos, por un monto global de RD$240,891,152.70, correspondiente al ahorro acumulado durante su vida activa y entregado íntegramente al momento del retiro.

El MIDE destacó en un comunicado que este pago, inicialmente previsto para finales de enero, fue adelantado como un gesto de sensibilidad humana y compromiso institucional, permitiendo que los retirados y sus familias cuenten con esos recursos antes de las festividades navideñas.

Con esta entrega, durante el mes de diciembre un total de 797 militares retirados habrán recibido su “Sueldo por Año”, con desembolsos que superan los RD$648 millones.

El Ministerio de Defensa recordó que el “Sueldo por Año” es un derecho institucional que se nutre del ahorro realizado por los propios militares durante su vida de servicio, concebido como un respaldo para su estabilidad y seguridad económica al pasar al retiro.

La institución afirmó que estas acciones reafirman su compromiso de honrar los deberes asumidos con sus miembros activos y retirados, reconociendo con hechos el servicio leal y honorable prestado a la nación.