Santo Domingo. El Ministerio de Defensa (MIDE) inició este martes la entrega del “Cheque Sueldo por Año” a los militares recientemente pasados a la honrosa condición de retiro, cumpliendo con el anuncio previo y reafirmando su compromiso de dignificar a quienes dedicaron décadas de servicio a la defensa y seguridad de la República Dominicana.

La entrega marca un paso significativo en la protección social del personal militar retirado.

La actividad se realizó en las instalaciones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFFAA), encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, junto al director del ISSFFAA, contralmirante Henry Antonio Guzmán Taveras.

Durante el acto, el titular del MIDE resaltó que este pago no es un regalo, sino un derecho adquirido conforme al artículo 169 de la Ley 139-13, que establece compensaciones según los años de servicio dentro del Sistema Integral de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.

Fernández Onofre explicó que el beneficio proviene de los aportes realizados por los propios militares durante su vida activa en la institución.

Derecho, honor y responsabilidad

El ministro señaló que esta entrega constituye no solo un cumplimiento legal, sino también una obligación moral hacia quienes sostuvieron con honor la Bandera Nacional y encarnaron disciplina, valores y espíritu de servicio.

Destacó que estas acciones representan un ejercicio de transparencia y respeto hacia los retirados, y reiteró que la seguridad social militar seguirá siendo fortalecida bajo su gestión.

Aseguró que el compromiso institucional es garantizar que tanto el personal activo como el retirado cuenten con protección, acompañamiento y derechos plenamente asegurados.

El ministro también reconoció el esfuerzo del ISSFFAA por organizar el proceso con eficiencia y claridad, y ofreció disculpas por el tiempo de espera registrado.

Proceso organizado y en marcha

El MIDE informó que la entrega continuará según el cronograma establecido, a fin de asegurar que cada beneficiario reciba su compensación de manera ordenada y oportuna.

Las autoridades reiteraron que estas jornadas forman parte de una visión institucional orientada a honrar a quienes sirvieron a la Patria con dedicación absoluta.

Subrayaron que garantizar un retiro digno es parte esencial del fortalecimiento del sistema de seguridad social militar.

El ministerio reafirmó que este tipo de iniciativas continuará ampliándose para asegurar estabilidad y reconocimiento a los hombres y mujeres que entregaron su vida al servicio militar.