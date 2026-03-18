Millizen Uribe deslumbra con “Rascacielos de Cristal” de Luis Domínguez, una obra que evoca la historia migratoria y proclama un mensaje de paz

Santo Domingo.- La periodista y presentadora Millizen Uribe, host del proyecto televisivo Migrantes y nominada en la categoría Programa de Temporada en los Premios Soberano 2026, debutará en la Alfombra Soberana con una propuesta de alto concepto que trasciende la moda: “Rascacielos de Cristal”, una creación del diseñador Luis Domínguez y estilismo del veterano Radhame Espíritu que entrelaza estética, identidad y mensaje.

Inspirado en el skyline de Manhattan —símbolo de una ciudad construida por migrantes—, el diseño conecta de manera orgánica con la esencia del proyecto Migrantes, estableciendo un diálogo entre la arquitectura, las historias humanas y los trayectos que definen a las grandes urbes del mundo.

El vestido, de silueta columna y escote palabra de honor, está confeccionado en un fino raso de seda en tono blanco marfil. Sobre esta base, se borda un delicado tejido de macramé recamado con cientos de cristales rectangulares facetados y líneas de rhinestones, formando una cuadrícula que evoca las icónicas bolas de disco popularizadas en los clubes de Manhattan durante las décadas de los 70 y 80.

La estructura del diseño ha sido minuciosamente deconstruida para crear un efecto escalonado de distintas alturas que, en su lectura vertical, recrea el impresionante horizonte de rascacielos de cristal, generando un juego visual entre luces, reflejos y profundidad.

Como elemento distintivo, la pieza incorpora imponentes cascadas de volantes asimétricos laterales, elaborados con múltiples capas de tul escarchado en blanco y plata, evocando las densas nubes que envuelven los edificios más altos de la ciudad y aportando una dimensión etérea a la silueta arquitectónica.

Moda con un mensaje poderoso

Más allá de su valor estético, el vestido encierra un poderoso simbolismo: el color blanco representa un llamado a la paz en medio de los conflictos bélicos actuales y, al mismo tiempo, una oda a la transparencia con la que Millizen Uribe ha ejercido su carrera en el periodismo.

“Rascacielos de Cristal” se presenta así como una obra conceptual que fusiona romanticismo y feminidad con estructura, textura y narrativa, marcando un debut memorable en la Alfombra Soberana y reafirmando el compromiso de Uribe con contar historias que conectan, inspiran y trascienden.