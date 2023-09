Pochy: “El merengue es un género indetenible”

Pochy Familia es el creador de una de las orquestas merengueras más queridas: la Cocoband, la cual ha evolucionado a través de los años, pero sin perder su esencia con sabor a coco.

Los tiempos cambian, pero la música ¡con coco! Sigue siendo degustada ¿Se aventuraría con otro concierto en el Olímpico como el Cocotazo?

Fue una hazaña lo que sucedió en el 1992. Uno siempre está dispuesto, aunque hoy hay nuevas formas de promoción, nuevo público, nuevas estrategias, y eso se podría hacer combinado con otros artistas. Sé que hoy el Estadio Olímpico es un reto muy grande, que cualquier artista le gustaría enfrentar, nosotros siempre estamos dispuesto a eso ¡Pero con coco!

¿Qué significa haber creado la Cocoband?

Me da mucha satisfacción haber creado la Cocoband, ha sido un grupo madre, un grupo escuela. Este estilo musical revolucionó todo lo que es el merengue, no pensé que esto iba a tener la dimensión que ha tenido.

Muchos artistas extranjeros, de diversos géneros, se han inclinado por incluir el merengue en sus discografías ¿Esto es muestra de…?

Es una muestra de que el merengue es una música muy alegre. Cuando escuchas a Shakira, Tony Dize, Bad Bunny, todos esos exponentes haciendo merengue, es una forma de decir esto es un género indetenible. Creo que el hecho de que esos artistas internacionales hayan tomado nuestro género para interpretarlo, es una muestra de que el merengue nunca terminará.

Política ¿Sí o no? Y ¿Por qué?

Creo que todos somos políticos. Yo creo en la política, y pienso que el hecho que un ser humano no tenga la formación moral, ni tenga la convicción de querer ayudar y servir al mejoramiento del país, no quiere decir que la política sea mala. La política es una gran actividad social, un escenario ideal para poder ayudar con ideas, proyectos y visión de trabajo.