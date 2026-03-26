MINERD suspende docencia del 30 de marzo al 5 de abril por Semana Santa

Santo Domingo.– El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) anunció que la próxima semana no habrá actividades escolares en ninguno de los centros educativos del país debido al receso de Semana Santa. La suspensión se extiende desde el 30 de marzo hasta el 5 de abril, retomándose la docencia el lunes 6.

La institución explicó que la pausa académica está contemplada en el calendario escolar oficial y abarca todos los niveles del sistema educativo: Inicial, Primario, Secundario y PREPARA, tanto en planteles públicos como privados.

Puedes leer: La UASD cerrará durante seis días la próxima semana

En su comunicado, el MINERD invitó a la comunidad educativa a aprovechar estos días para compartir en familia y descansar, recordando la importancia de mantener espacios de convivencia saludable durante el asueto religioso.

El organismo también hizo énfasis en la necesidad de actuar con prudencia durante este período, exhortando a la ciudadanía a seguir las orientaciones de los organismos de emergencia a fin de preservar la seguridad y evitar situaciones de riesgo.

Al concluir el receso, el Ministerio llamó a estudiantes, docentes y personal administrativo a reincorporarse a las aulas con disposición renovada y compromiso pleno con las actividades de aprendizaje.