Ministerio de Cultura exalta a seis merengueros en galería permanente

SANTO DOMINGO (República Dominicana).– En el marco de la celebración del Día Nacional del Merengue, el Ministerio de Cultura rindió homenaje a seis destacadas figuras de la música dominicana con la incorporación de sus imágenes a la Galería del Merengue Don Américo Mejía Lama, durante un acto celebrado en la Galería Ramón Oviedo de la sede de la institución.

La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, quien entregó reconocimientos a Belkis Concepción, Aníbal Bravo, Kinito Méndez, Pochy Familia, José Peña Suazo y July Mateo (Rasputín). A partir de este reconocimiento, estos artistas pasarán a formar parte de la exhibición permanente dedicada a honrar a los principales exponentes del ritmo nacional.

Exhibición permanente y memoria histórica

Las fotografías de los homenajeados serán develadas en la sala principal del Departamento de Folklore, ubicado en la Ciudad Colonial, consolidando este espacio como un punto de referencia para la memoria histórica del merengue y sus protagonistas.

Puedes leer: Autoridades de Bangkok ordenan detener a copropietaria tailandesa del certamen Miss Universo

Con esta iniciativa, el Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Identidad Cultural y Ciudadanía, dirigido por Pastor de Moya, reafirma su compromiso de reconocer las contribuciones de quienes han dedicado su talento y trayectoria a engrandecer el merengue, considerado uno de los pilares fundamentales de la identidad cultural dominicana.

Los homenajeados

Entre los exaltados figura Belkis Concepción, conocida como “La Pionera” por haber creado la primera orquesta integrada exclusivamente por mujeres; Aníbal Bravo, “El Comandante”, arreglista, compositor y productor con más de 40 producciones y ocho discos de oro, cuya agrupación fue por una década la orquesta de planta del Madison Square Garden.

También fueron reconocidos Kinito Méndez, “El Hombre Merengue”, por su conexión con las raíces musicales dominicanas; Pochy Familia, músico, arreglista, compositor y director de la Coco Band; José Peña Suazo, músico, compositor, arreglista y director de la Banda Gorda; y July Mateo (Rasputín), trompetista, arreglista y director de orquesta, recordado por modernizar el merengue e incorporarle nuevas fusiones rítmicas. Rasputín falleció el 4 de noviembre de 2018.

Historia de la Galería del Merengue

La Galería del Merengue Don Américo Mejía Lama fue inaugurada el 26 de noviembre de 2011, coincidiendo con la celebración nacional del género, con una primera exaltación de 31 representantes fundadores.