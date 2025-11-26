ARCHIVO - La empresaria transgénero tailandesa Jakkaphong Jakrajutatip posa después de una conferencia de prensa en Bangkok, Tailandia, el jueves 27 de octubre de 2022. (Foto AP/Sakchai Lalit, archivo)

Bangkok. — Un tribunal tailandés emitió este miércoles una orden de arresto contra el transgénero Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria o copropietario, de la Organización Miss Universo, tras su incomparecencia en una audiencia vinculada a un caso de presunto fraude.

Jakkaphong fue acusado de fraude y quedó en libertad bajo fianza en 2023. Sin embargo, no se presentó el martes a una cita judicial en Bangkok y tampoco informó sobre su ausencia, lo que llevó al tribunal a considerar que existía riesgo de fuga, según un comunicado del Tribunal del Distrito Sur de la capital.

Como consecuencia, la audiencia fue reprogramada para el 26 de diciembre.

La acusación sostiene que Jakkaphong y su empresa, JKN Global Group Public Co. Ltd., engañaron al inversionista Raweewat Maschamadol al venderle bonos corporativos en 2023, causando una presunta pérdida de 30 millones de baht (930.362 dólares).

Problemas financieros y litigios

JKN, que arrastra dificultades económicas, dejó de pagar a los inversionistas en 2023 y posteriormente inició un proceso de rehabilitación de deuda ante el Tribunal Central de Quiebras en 2024. La compañía afirma tener obligaciones que ascienden a unos 3.000 millones de baht (93 millones de dólares).

En 2022, JKN adquirió los derechos del certamen Miss Universo a IMG Worldwide LLC, pero un año después vendió el 50% de su participación a Legacy Holding Group USA, propiedad del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú.

En junio de este año, Jakkaphong renunció a todos sus cargos en la empresa luego de ser acusado por la Comisión de Valores y Bolsa de Tailandia de falsificar los estados financieros de 2023. Aun así, continúa siendo el mayor accionista.

Su paradero actual es desconocido y no asistió a la 74ª edición de Miss Universo, celebrada a principios de este mes en Bangkok.

Controversias en Miss Universo 2025

La competencia de este año estuvo marcada por controversias, incluida una dura crítica de un organizador tailandés hacia Fátima Bosch de México, coronada Miss Universo 2025 el 19 de noviembre. También se reportó la renuncia de dos jueces, uno de los cuales sugirió que pudo haber manipulación en el certamen.

Una persona lee un periódico con la noticia en primera plana de que la mexicana Fátima Bosch ganó el título de Miss Universo 2025, en la Ciudad de México, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Marco Ugarte)

Paralelamente, la policía tailandesa abrió una investigación sobre denuncias de que parte de la publicidad del evento promovía ilegalmente casinos en línea.

El lunes, JKN negó rumores que afirmaban que Jakkaphong había liquidado activos de la empresa y huido del país. Sin embargo, no ha emitido comentarios inmediatos respecto a la orden de arresto.

Figura mediática en Tailandia

Jakkaphong es ampliamente conocido en la televisión tailandesa, donde ha participado en programas de telerrealidad y goza de un alto perfil público.

Además, se ha destacado como una figura abiertamente transgénero en el ámbito empresarial y mediático del país.