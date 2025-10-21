Santo Domingo. – El Ministerio de Cultura anunció la suspensión temporal de las funciones previstas para este martes y miércoles del XII Festival Internacional de Teatro República Dominicana (FITE RD 2025), debido a las condiciones meteorológicas adversas generadas por la tormenta tropical Melissa, que se desplaza por el Caribe con posibles efectos de huracán sobre Haití y la región occidental del país.

La institución informó que la medida responde al compromiso de garantizar la seguridad del público, los artistas y el personal técnico, y que las actividades del festival se reanudarán tan pronto mejoren las condiciones del tiempo, conforme a las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El FITE RD 2025, inaugurado el pasado domingo con la obra “El alcalde de Zalamea”, de la compañía española Teatro Corsario, tiene a España como país invitado y está dedicado al gestor cultural Freddy Ginebra, fundador de Casa de Teatro.

El evento, que se desarrolla bajo el lema “El teatro somos todos”, se extenderá hasta el 30 de octubre, con la participación de 15 compañías internacionales, 17 nacionales y tres estatales, además de una representación de la diáspora dominicana.

Las presentaciones se llevan a cabo en Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata, San Cristóbal, Azua, San Juan, Elías Piña y La Romana, con un total de 75 obras programadas en esta edición.

El Ministerio de Cultura exhortó al público a mantenerse informado a través de los canales oficiales del FITE y de la institución, donde se anunciarán las nuevas fechas y horarios de las funciones reprogramadas.