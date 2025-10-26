El Minerd es la entidad que regula la enseñanza inicial, primaria y media del país.

Santo Domingo.– El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó que las clases se reanudarán mañana lunes en las provincias que se encuentran en alerta verde y amarilla, mientras que en las zonas declaradas en alerta roja se mantendrán suspendidas, debido a los efectos del huracán Melissa, que actualmente incide sobre el territorio nacional con lluvias y ráfagas de viento.

De acuerdo con los reportes emitidos por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las provincias en alerta roja son Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco, donde las clases continúan suspendidas como medida preventiva para salvaguardar la integridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo.

Mientras que, en alerta amarilla están: San José de Ocoa, Samaná, Dajabón, Azua, Monte Plata, Elías Piña, Peravia, La Altagracia, San Juan, Montecristi, Santo Domingo, San Cristóbal y el Distrito Nacional.

En tanto que se mantienen en alerta verde las provincias de Monseñor Nouel, María Trinidad Sánchez, La Vega, Santiago, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Hermanas Mirabal, La Romana, Espaillat, Hato Mayor, El Seibo y Duarte.

El MINERD explicó que los equipos técnicos de los distritos escolares se mantienen en comunicación constante con las autoridades locales, remitiendo reportes actualizados sobre el estado de los planteles educativos. Estas acciones forman parte de los protocolos de prevención y seguimiento establecidos por la institución para garantizar un entorno seguro en los centros educativos.

Quizas te interese: Gobierno llama a retomar actividades en la mayor parte del país tras el paso del huracán Melissa

Asimismo, el Ministerio indicó que los casos que presentan afectaciones menores, como filtraciones, reparaciones de verjas o ajustes, están siendo atendidos de forma inmediata por la Dirección General de Infraestructura Escolar, dentro del plan de mantenimiento correctivo y preventivo.

La institución precisó que, hasta el momento, no se han registrado daños graves en las escuelas públicas del país, y que las incidencias reportadas son de carácter leve y se encuentran bajo control.

El MINERD reiteró que se mantiene en vigilancia permanente ante la evolución del huracán Melissa y en coordinación con los organismos de emergencia y protección civil, con el propósito de adoptar oportunamente las medidas necesarias si las condiciones meteorológicas así lo requieren.